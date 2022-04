UN CIRCUIT HORS LES MURS (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

UN CIRCUIT HORS LES MURS (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse, 23 avril 2022, Toulouse. UN CIRCUIT HORS LES MURS (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles Toulouse

2022-04-23 – 2022-04-23 MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles

Toulouse Haute-Garonne Une visite historique du quartier du musée est proposée à travers la découverte de lieux de résistance, de répression et de mémoire. Visite gratuite – Durée : 1h – Places limitées – réservation conseillée. Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation propose une visite interprété en LSF, à l’attention de tout public et du public en situation de handicap auditif. emma.gallitre@cd31.fr +33 5 34 33 17 40 Une visite historique du quartier du musée est proposée à travers la découverte de lieux de résistance, de répression et de mémoire. Visite gratuite – Durée : 1h – Places limitées – réservation conseillée. MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles Ville Toulouse lieuville MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

UN CIRCUIT HORS LES MURS (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse 2022-04-23 was last modified: by UN CIRCUIT HORS LES MURS (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse Toulouse 23 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne