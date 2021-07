Un circuit énigme à faire en famille ou entre amis ! Office de Tourisme de Toulouse – Donjon du Capitole, 18 septembre 2021, Toulouse.

Un circuit énigme à faire en famille ou entre amis !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme de Toulouse – Donjon du Capitole

5€. Gratuit -18 ans. Réservation recommandée. Nombre de places limité.

Ce circuit, concocté pour toute la famille, est à suivre à la fois avec un guide et un carnet de route. On cherche, on observe, on scrute, on s’interroge et surtout, on s’amuse !

Office de Tourisme de Toulouse – Donjon du Capitole Donjon du Capitole, square Charles de Gaulle, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00