Un ciné-spectacle par l’association Le Panda Roux Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Un ciné-spectacle par l’association Le Panda Roux Studio des Ursulines, 20 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 février 2022

de 10h30 à 11h30

payant

Le dimanche 20 février à 10h30, venez initiez votre enfants au cinéma grâce à un programme inédit pensé pour les tout·e·s-petit·e·s. Toc-toc… Qu’y a-t-il derrière la porte ? La conteuse propose aux enfants des devinettes de papier, des ritournelles et des bruitages qui les guident de film en film… Jouer à reconnaître les personnages, et les faire apparaître sur l’écran permet d’accompagner joyeusement ces premiers pas dans la découverte du cinéma ! Studio des Ursulines 10 Rue des Ursulines Paris 75005 Contact : 0156811520 info@sudiodesursulines.com https://www.studiodesursulines.com/ https://www.facebook.com/studiodesursulines Atelier;Cinéma;Enfants

Date complète :

2022-02-20T10:30:00+01:00_2022-02-20T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio des Ursulines Adresse 10 Rue des Ursulines Ville Paris lieuville Studio des Ursulines Paris Departement Paris

Studio des Ursulines Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un ciné-spectacle par l’association Le Panda Roux Studio des Ursulines 2022-02-20 was last modified: by Un ciné-spectacle par l’association Le Panda Roux Studio des Ursulines Studio des Ursulines 20 février 2022 Paris Studio des Ursulines Paris

Paris Paris