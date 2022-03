Un ciné-concert de l’orchestre Kosmofony autour du film : le Pirate Noir Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Un ciné-concert de l’orchestre Kosmofony autour du film : le Pirate Noir Studio des Ursulines, 20 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 14h30 à 15h00

Le dimanche 20 mars à 14h30 venez assister à un ciné-concert organisé par l’orchestre Kosmofony L’orchestre

Kosmofony est un orchestre symphonique qui a pour vocation la rencontre entre la musique et les autres formes d’art (théâtre, cinéma, conte, mime, marionnettes, cirque…), par le biais de spectacles pluridisciplinaires. Le film : Le Pirate Noir

Dans ce film réalisé par Albert Parker, en 1926, un jeune homme veut venger son père, tué par une bande de pirates. Il s’infiltre donc dans l’équipage et se fait passer pour l’un des leurs. Il participe à l’attaque d’un navire mais les choses se compliquent quand il veut sauver une jeune fille d’un viol. Venez y découvrir une des premières scènes sous-marines de l’histoire du cinéma et une bagarre digne des meilleurs films burlesques. Et tout cela magnifiquement mis en relief par la musique originale de Julien Gauthier, composée en 2013. Studio des Ursulines 10 Rue des Ursulines Paris 75005 Contact : 0156811520 info@sudiodesursulines.com https://www.studiodesursulines.com/film/le-pirate-noir/ https://www.facebook.com/studiodesursulines Cinéma;Concert;Enfants;Musique;Spectacle musical

