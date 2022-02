Un chœur contre la Faim- gospel Art of Voice église Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Un chœur contre la Faim- gospel Art of Voice église Saint Marceau, 9 février 2019, Orléans. Un chœur contre la Faim- gospel Art of Voice

église Saint Marceau, le samedi 9 février 2019 à 20:30

⏰ Samedi 9 Février 2019 à 20h30 , la délégation d’Action contre la Faim du Loiret va vous faire vibrer au son du gospel! Venez écouter les harmonies entraînantes et irrésistibles du groupe solidaire ART OF VOICE, bien connu du public orléanais ! La recette sera intégralement reversée à Action contre la Faim, en soutien des missions que l’ONG conduit dans le monde. Entrée: don libre.

Don libre

Concert de gospel église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-02-09T20:30:00 2019-02-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu église Saint Marceau Adresse 121 Rue Saint-Marceau, orléans Ville Orléans lieuville église Saint Marceau Orléans Departement Loiret

église Saint Marceau Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Un chœur contre la Faim- gospel Art of Voice église Saint Marceau 2019-02-09 was last modified: by Un chœur contre la Faim- gospel Art of Voice église Saint Marceau église Saint Marceau 9 février 2019 église Saint Marceau Orléans orléans

Orléans Loiret