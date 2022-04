Un chien dans la ville Marseille 8e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Un chien dans la ville Marseille 8e Arrondissement

2022-04-23 – 2022-04-23

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour la troisième fois sur Marseille, un événement exclusivement orienté autour du chien et de son implication dans notre environnement urbain voit le jour.



Le samedi 23 avril 2022, entre 10h et 18h, venez nombreux sur le parc des plages du Prado.



L’objectif est de réunir à nouveau propriétaires et spécialistes du monde canin pour une meilleure approche du chien au sein de notre société.



Nos compagnons auront une journée pour faire honneur à leur espèce.



Entre démonstrations de chiens de nos forces vives (pompiers, sauveteurs en mer), sessions d’agility, sessions de dressage (chiens guides d’aveugle) et conseils vétérinaires, “Un chien dans la ville” a pour vocation à mettre en avant les chiens et à rappeler aux propriétaires leurs responsabilités (en matière d’hygiène et de prévention de zoonoses).



Compte tenu de l’intérêt grandissant du grand public pour les animaux, ce rendez-vous “Un chien dans la ville” attire des centaines de chiens dont les aboiements auront un accent fort cosmopolite.



Jeux et ateliers pédagogiques autour de l’univers canin vous seront proposés.



Seul événement de ce type en région, il offre un moment privilégié où nos amis les chiens sont à l’honneur.



L’événement se déroule sur le parc balnéaire des plages du Prado dans un cadre agréable et calme, propice aux démonstrations.



Le parc est très ombragé et dispose de grands espaces verts.



La Ville de Marseille soutient et accompagne “Un chien dans la ville”, manifestation qui réunit les propriétaires et les spécialistes du monde canin pour une journée d’échanges et de partage.

Concernée par la place de l’animal en ville, la municipalité s’engage pour leur bien-être et la responsabilisation des propriétaires en matière de sécurité et d’hygiène.

Le samedi 23 avril 2022, entre 10h et 18h, venez nombreux sur le parc des plages du Prado. Nos compagnons auront une journée pour faire honneur à leur espèce.

Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-21 par