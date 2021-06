Un chemin de vie en chansons Saint-Agne, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Agne.

Un chemin de vie en chansons 2021-07-13 – 2021-07-13

Saint-Agne Dordogne Saint-Agne

En chansons écrites et composées , Philippe raconte son chemin de vie : l’Amour en couple , des enfants , des parents , le deuil , le retour à la Foi… Humour , émotions et tendresse sont au rendez-vous sur des ambiances musicales variées : swing , bossa , blues…

Philippe Francès Guitare / Chant et Michel Herblin Harmonica

