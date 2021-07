Mauzens-et-Miremont Château de Miremont Dordogne, Mauzens-et-Miremont Un château fort exceptionnel du Périgord Château de Miremont Mauzens-et-Miremont Catégories d’évènement: Dordogne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Miremont

### La visite guidée, et pédagogique, de ce Monument historique vous permettra de mieux comprendre l’histoire des châteaux forts en Périgord. [[https://www.youtube.com/watch?v=WypaeL2gLOM](https://www.youtube.com/watch?v=WypaeL2gLOM)](https://www.youtube.com/watch?v=WypaeL2gLOM) [[https://www.youtube.com/watch?v=PQJ7uxHw0Uk](https://www.youtube.com/watch?v=PQJ7uxHw0Uk)](https://www.youtube.com/watch?v=PQJ7uxHw0Uk)

5 €. Gratuit pour – 18 ans.

La visite guidée, et pédagogique, de ce Monument historique vous permettra de mieux comprendre l'histoire des châteaux forts en Périgord.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

