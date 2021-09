Budos Château de Budos Budos, Gironde Un château exceptionnellement ouvert ! Château de Budos Budos Catégories d’évènement: Budos

### Le château de Budos, habituellement visible de l’extérieur uniquement ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021 pour deux visites guidées ! Perché au milieu des vignes, le château de Budos attire le regard par la poésie qui se dégage de sa façade lumineuse et son intégration dans le paysage alentour. Château clémentin habituellement fermé au public, l’association Adichats propose deux visites guidées de ce lieu chargé d’Histoire le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 15h30 à 17h.

Gratuit. Réservation obligatoire.

