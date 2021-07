Nueil-les-Aubiers Parc et jardins du château de Tournelay Deux-Sèvres, Nueil-les-Aubiers Un château exceptionnel dans un écosystème végétal d’une grande richesse Parc et jardins du château de Tournelay Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Venez profiter d’un cadre exceptionnel et découvrir la vie d’un grand domaine du XIXe siècle. Le domaine de Tournelay est une propriété familiale privée dont l’ensemble des bâtiments, le potager et l’éolienne sont inscrits à l’inventaire supplémentaire au titre des Monuments historiques. Il constitue, par son ampleur et sa variété, un témoignage exceptionnel de la vie d’un grand domaine au XIXe siècle. La visite est libre et se déroule autour du château, à l’aide d’un dépliant. Un parcours fléché permet de découvrir le domaine bâti : le chenil, la basse-cour, le potager de 6 000 m2 avec ses deux serres, les volières, les écuries, la sellerie et l’éolienne de 23 m de haut qui assure toujours l’alimentation en eau du domaine. De multiples allées et sentiers offrent de nombreuses possibilités de promenades à travers le parc, le long de la rivière l’Argent, dans les bois ou sur les bords des deux étangs.

4 €. Gratuit -15 ans.

