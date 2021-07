Duhort-Bachen Château de Bachen Duhort-Bachen, Landes Un château animé de natures mortes Château de Bachen Duhort-Bachen Catégories d’évènement: Duhort-Bachen

### Découvrez le château par le biais d’une exposition ! Une visite guidée dans diverses pièces du château et des chais vous permettra d’appréhender la demeure de la famille Guérard, ancienne baronnie. Vous vous promenerez parmi des « saynettes » naturelles mises en scènes autour de natures mortes dressées sur des tables à thèmes (avec faïences, porcelaines, verreries, cristal, argenterie) dans diverses pièces du Château.

5 € adulte ; 3 € – 10 ans (inclus).

Château de Bachen Château, 40800 Duhort-Bachen Duhort-Bachen Landes

