Centre culturel – Théâtre des Mazades, le mercredi 20 avril à 16:30

Spectacle jeune public ———————- **Dès 5 ans** **Cie parfois l’oiseau** **Dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril** Chari et Véri, parachutés dans un monde inconnu, le théâtre, rencontrent ses habitants. Munis d’une théière et d’un lambeau, expérience après expérience, ils redécouvrent la forêt merveilleuse qui est la leur, pour pouvoir enfin s’y endormir. _Un Charivari_ est le récit d’une quête, celle d’un monde précieux, oublié, à retrouver. **De & avec** Chloé Duong & Emilie Canniaux / **Écriture** Anne-Christine Tinel / **Scénographie** Léa Zanotti

2022-04-20T16:30:00 2022-04-20T17:30:00

