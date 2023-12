Un chapeau de paille d’Italie : voyage électro-onirique Théâtre Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Un chapeau de paille d’Italie : voyage électro-onirique Théâtre Le Lucernaire Paris, 10 janvier 2024, Paris. Du mercredi 10 janvier 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Accrochez-vous à votre oreiller ! La comédie la plus célèbre de Labiche dans une nouvelle version explosive, électro-onirique ! Fadinard est un jeune parisien sur le point d’épouser Hélène Nonancourt, fille de pépiniéristes de Charentonneau. Le matin de ses noces, le cheval de son fiacre décide de prendre comme petit déjeuner un chapeau de paille d’Italie, appartenant à une femme mariée, perdue dans les bras d’un militaire au bois de Vincennes.

Pour lui porter réparation, Fadinard se lance à cœur perdu dans la quête d’un chapeau identique. Le jour de son mariage…

Cette histoire est tellement absurde que nous allons imaginer… qu’il la rêve ! Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 19 janvier 2024 à l’issue de la représentation. Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/un-chapeau-de-paille-ditalie +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/un-chapeau-de-paille-ditalie/

@ L’Éternel été Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75006 Lieu Théâtre Le Lucernaire Adresse 53 rue Notre-Dame-des-Champs Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Le Lucernaire Paris latitude longitude 48.8442420209033,2.33040302169061

Théâtre Le Lucernaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/