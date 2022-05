Un chapeau de paille d’Italie Cherbourg-en-Cotentin, 14 juin 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Un chapeau de paille d’Italie Cherbourg 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

2022-06-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-15 22:30:00 22:30:00 Cherbourg 123 Avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Après tant de péripéties et d’empêchement, Alexis et Cie voulait retrouver les planches dans un éclat de rire.

C’est avec Un Chapeau de paille d’Italie que la troupe d’amateurs renouera avec le plaisir de jouer. Une course poursuite après un chapeau qu’un cheval a mâchouillé et qu’il faut remplacer… Une odyssée délirante proposée dans notre monde d’aujourd’hui bien déjanté ! Et comme le chef-d’œuvre d’Eugène Labiche et Marc Michel est une comédie-vaudeville, les couplets seront chantés sur des airs de notre époque pour des fous rires garantis.

20 comédiens en délire vous donnent donc rendez-vous le mardi 14 et le mercredi 15 juin, au Vox, à 20h30 pour des retrouvailles dans la bonne humeur.

alexisetcie@live.com +33 6 77 08 36 67

