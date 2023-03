« Nous avons tous.tes une tête à chapeaux et un rêve d’un jour ou du quotidien » selon la modiste et créatrice Sylvie Camicas Un chapeau dans la ville, 1 avril 2023, Paris.

« Nous avons tous.tes une tête à chapeaux et un rêve d’un jour ou du quotidien » selon la modiste et créatrice Sylvie Camicas 1 et 2 avril Un chapeau dans la ville

Mais où donc, et quand ?

Lieu : dans la boutique-atelier 22 rue Caulaincourt 75018 Paris.

Quoi et comment ?

Présentation et explication du métier : présentation de matières variées et des outils en faisant toucher la matière aux visiteurs pour les initier. Découverte de l’histoire du chapeau à travers les siècles.

Présentation et explication des techniques ancestrales et matières dites « théâtre », et des techniques ancestrales « ville ».

Présentation de moules appelés types confectionnés à la main par les modistes depuis plusieurs centaines d’années et présentation de moules en bois plus modernes réalisés par des formiers.

Présentation sur photos de la technique de moulage industrielle de fabrication de masse en usine sur moules en métal pour une meilleure compréhension et distinction de la qualité du travail à la main de l’artisan d’art chapelier- modiste.

Démonstration de moulage de chapeau.

– Samedi 1er et dimanche 2 avril de 16h à 20h : Découverte du métier et des outils de modiste ; exposition de travaux en cours de fabrication à différentes étapes dans un espace réservé de la boutique.

Sur réservation par téléphone appels ou SMS au 06 63 78 06 83, de 19h à 20h :

Démonstration de 40 minutes à 1 heure pour 4 personnes maximum par cycle de démonstration.

Si nécessaire, en fonction des visiteurs intéressés, des créneaux horaires de démonstration pourront être ajoutés.

La porte restera ouverte pour ventiler les lieux et le masque pourra être demandé selon l’affluence.

La prise de photos par les visiteurs des modèles exposés dans la boutique est interdite.

Porter un beau chapeau modiste… mais pourquoi ?

Il existe un chapeau pour chaque visage, caractère, morphologie, d’autant plus s’il est fait main selon un savoir-faire ancestral, sur mesure, et dans de belles matières.

Pour :

– Embellir votre quotidien en accessoirisant votre look avec un chapeau modiste qui vous correspond vraiment, qui est adapté à votre visage, silhouette et tempérament. Il finalise votre tenue, apporte une touche d’élégance, de caractère, de fantaisie. Il souligne votre regard, adoucit vos traits, met en valeur certaines parties du visage. Il apporte du style à une tenue simple, ou tout simplement vous protège agréablement du froid, de la pluie, du vent, du soleil, en devenant votre compagnon indispensable.

– Sublimer votre tenue et finaliser votre mise en beauté pour un mariage élégant, raffiné, romantique, bohème, un cocktail, une soirée, un déjeuner de soleil, un pique-nique, un évènement à thème entre amis…

Le chapeau est un accessoire qui a une âme, une histoire, un savoir-faire, et apportera de l’esprit, la touche finale à vos évènements ou vos tenues au quotidien.

Vitrine Un Chapeau Dans La Ville photo de Sylvie Camicas