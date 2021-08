Pau Jardin du Musée des Beaux-Arts de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Un chantier pas comme les autres, la fontaine aux enfants : rencontre avec le fontainier Stéphane Portelas Jardin du Musée des Beaux-Arts de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

le samedi 18 septembre à Jardin du Musée des Beaux-Arts de Pau Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles.

Venez découvrir toutes les techniques de la mise en eaux dans le nouveau jardin du Musée des Beaux-arts de Pau. Jardin du Musée des Beaux-Arts de Pau Rue Mathieu-Lalanne, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

