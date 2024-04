Un chantier de restauration sous le ciel étoilé Englancourt, samedi 20 avril 2024.

Explications sur les travaux de l’église d’Englancourt, conférence sur les éphémérides, observation du ciel (lune et constellations)

Laissez-vous guider pour suivre l’avancée les travaux de l’église d’Englancourt au soleil couchant. Une présentation des éphémérides dans la salle des fêtes vous permettra de reconnaître les phénomènes spatiaux observables au printemps. Vous pourrez ensuite admirer le ciel étoilé et la lune avec le matériel et les conseils de l’association les Perséides, aux abords de l’église (par mauvais temps, un exposé sur la pollution lumineuse vous sera proposé à la place). 44 4 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 23:30:00

3 Rue de l’Église

Englancourt 02260 Aisne Hauts-de-France accueil@tourisme-thierache.fr

