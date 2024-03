Un chant pour tous Rue Lorois Pontivy, jeudi 21 mars 2024.

Un chant pour tous Rue Lorois Pontivy Morbihan

Embarquez avec Angelina dans une co-improvisation vocale et corporelle où se mêleront chant et percussions corporelles.

Avec ou sans expérience, partagez un moment de lâcher prise, d’amusement, le tout dans une ambiance pétillante et bienveillante.

Ouvert à tous et toutes | Prix libre et conscient | Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 20:00:00

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

