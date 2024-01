Un champ d’îles Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Un temp s fort autour de la création contemporaine des Outre-mer.

Il a le nom d’un poème d’Edouard Glissant, il résonne comme un appel du large, il explore les territoires ultramarins… Un Champ d’îles est un temps fort dédié à la création contemporaine des Outre-mer.



Ouverture le 2 février lors d’un week-end festif avec notamment :

— l’inauguration de deux expositions collectives qui rassemblent les œuvres de 60 artistes actifs et actives à La Réunion mais aussi en Guadeloupe, Martinique, Guyane française et Haïti.

— l’ouverture de journées professionnelles consacrées aux réalités et enjeux des arts visuels au sein des territoires ultramarins

— une soirée de performances et vidéos



DU 3 FEVRIER AU 2 JUIN 2024

– Astèr Atèrla

Exposition collective

Dans le cadre de Un champ d’îles

Une proposition de FRAC Réunion, en coproduction avec CCC OD Tours et Friche la Belle de Mai



Une exposition qui invite à la rencontre avec les œuvres d’une trentaine d’artistes actifs et actives à La Réunion



DU 3 FEVRIER AU 28 JUILLET 2024

– Des grains de poussière sur la mer

Sculpture contemporaine des Caraïbes françaises et d’Haïti

Dans le cadre de Un champ d’îles

Une proposition de Fræme



Une exposition qui rassemble les œuvres de vingt-six artistes issu·es de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et d’Haiti, et défie une image coloniale en prenant le parti de présenter des travaux d’une densité et d’une matérialité fortes.



JEUDI 1ER FÉVRIER

Rencontre avec Dénètem Touam Bona

Découvrez l’œuvre et la pensée de l’artiste et philosophe Dénètem Touam Bona

Une proposition de La Marelle et la librairie La Salle des machines

18h30





VENDREDI 2 FÉVRIER

Loin ne veut pas dire petit*

Langages et imaginaires artistiques des Outre-mer

Deux journées professionnelles pour ouvrir un espace de discussion libre et organique.

Une proposition de Friche la Belle de Mai et Le Réseau documents d’artistes

10h-22h



Loin ne veut pas dire petit*

Langages et imaginaires artistiques des Outre-mer

Deux journées professionnelles pour ouvrir un espace de discussion libre et organique.

ne proposition de Friche la Belle de Mai et Le Réseau documents d’artistes

10h-17h



LUNDI 5 FÉVRIER

Labo des désirs

Projet participatif et convivial de création et programmation collective ouvert à tous·tes une semaine par mois.

Une proposition de résident·es et associations du quartier

14h-17h

Entrée libre



JEUDI 29 FÉVRIER

ATELIER /STAGE

RENCONTRE

CUISINE

Cuisines Africaines

Festival avec plus de 70 acteur·rices culinaires d’Afrique afin d’explorer les identités des cuisines africaines, célébrer leur richesse et développer des synergies communes.

Une proposition de Les Grandes Tables et Chefs in Africa

14h





Inscriptions et renseignements détaillés sur le site de la Friche EUR.

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

