Un champ de foire Théâtre de Poche Graslin – TPG, 22 avril 2022, Nantes.

2022-04-22

Horaire : 21:00 22:20

10 € à 23 € (hors frais de location éventuels)

Comédie familiale. À l’initiative de leur frère et à l’occasion du déménagement de la maison où elles ont grandi, deux soeurs, fâchées à mort, se revoient pour la première fois depuis des années. Les conjoints s’en mêlent et au milieu des cartons qu’on emballe, les souvenirs d’une enfance que personne ne voudrait abandonner resurgissent. Des trajectoires vont se croiser et d’autres entrer en collision… Auteur et metteur en scène : Vincent MignaultAssistante mise en scène et scénographie : Amélie Le GrandInterprétation : Vincent Mignault, Élisa Birsel, Noémie Fourdan, Nicolas Fumo, Laure-Estelle Nézan et Paul Valy Durée : 1h20

