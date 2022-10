Un challenge époustouflant pour naturalistes en herbe – Les Minutes Bleues, 2 novembre 2022, .

Un challenge époustouflant pour naturalistes en herbe – Les Minutes Bleues



2022-11-02 – 2022-11-02

À Beauport, la compétition ne se déroule pas dans un stade, mais dans le bois. Pour gagner, aiguise tous tes sens et mobilise tes connaissances sur l’environnement. Enfile de bonnes chaussures pour crapahuter dans la nature, car un parcours parsemé d’épreuves t’attend. Pour mener ton équipe à la victoire, tu dois répondre à des énigmes, observer autour de toi, révéler ton sens de l’orientation et ton adresse. Certains des arbres du bois de Beauport se sont parés de leurs couleurs d’automne. D’autres, comme les pins, ont conservé leurs aiguilles. Reconnais-tu l’odeur de la résine ? Des animaux habitent le bois, des gros et des moins gros. Alors, deviens détective et retrouve leurs traces qu’ils soient insectes, oiseaux ou mammifères. Parfois, il suffit de tendre l’oreille.

Déjà, le jour décline et le bois s’assombrit. Vite, vite ! Alors que le challenge s’achève, les deux équipes sont encore au coude-à-coude. Que la meilleure gagne ! Sortie nature pour les familles avec enfants à partir de 7 ans. De bonnes chaussures de marche et un minimum de bonne condition physique sont nécessaires pour marcher pendant plus d’une heure en forêt. Dans le cadre de la manifestation, les Minutes bleues du 30 octobre au 4 novembre, un événement organisé par Côtes d’Armor Destination

dernière mise à jour : 2022-10-13 par