En accord avec Pascal Legros Organisation, les Théâtrales présentent **Un châlet à Gstaadt** avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz, Justine Le Pottier Ecrite et mise en scène : Josiane Balasko M. et Mme Lombard, très riches exilés fiscaux s’apprêtent à recevoir un couple d’amis accompagné d’un coach spirituel, gourou sur les bords. Et forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire : leur fortune est menacée… et “leur pognon de dingue” pourrait bien partir en fumée. **[Réservez vite vos places : BILLETTERIE](https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1)** **INFORMATIONS IMPORTANTES Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Présentation du pass santaire obligatoire * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule cedex La baule cedex Loire-Atlantique



