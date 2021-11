Pougny Pougny 58200, Pougny Un Carnet de Corps Pougny Pougny Catégories d’évènement: 58200

Pougny

Un Carnet de Corps Pougny, 6 novembre 2021

2021-11-06

Quand le danseur Sarath Amarasingam redécouvre le Sri Lanka, son pays natal, tout lui semble à la fois connu et étranger. Difficile d'exprimer par des mots les émotions, les images, les sensations. Il décide que son carnet de voyage sera son corps. Le résultat est ce spectacle, un documentaire chorégraphique qui fait appel aux vocabulaires de la danse indienne et du hip hop.

