Un Carnaval pas si Banal ! Monflanquin, 15 mai 2022, Monflanquin.

Un Carnaval pas si Banal ! Monflanquin

2022-05-15 – 2022-05-15

Monflanquin Lot-et-Garonne

EUR Les associations Récré’Actions et Concerts au village organisent conjointement cette première édition d’Un Carnaval Pas Si Banal, un événement pour toute la famille et entièrement gratuit !

Au programme :

– 14h : Parade dans les rues de Monflanquin accompagnée par Les Batupagaï, groupe de batucadas villeneuvois. Départ depuis la place des arcades.

– 15h30 : Procès de Monsieur Carnaval sur la Place des Arcades.

– 16h30 : Concert des New Kids, groupe de rock pour enfants sur la Place des arcades.

+33 6 30 53 82 30

