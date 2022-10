Un Carnaval des animaux

Un Carnaval des animaux



2023-03-12 15:30:00 15:30:00 – 2023-03-12 (Re)découvrez la partition féérique de Camille Saint-Saëns et son ballet sous-marin, sa marche du lion et toutes les peintures musicales du monde animal inventées par le compositeur !L’Orchestre Régional de Normandie s’associe à la compagnie de marionnettes La Magouille, au compositeur Régis Huby et à l’autrice Julie Aminthe pour donner vie à cette galerie d’animaux dansant. À travers le regard de deux enfants, poule, coq, tortue et éléphant s’animent entre les mains des marionnettistes et leurs paroles entrent en dialogue avec la fantaisie musicale de cette pièce intemporelle.

Crédits photos : Jérôme Prébois

