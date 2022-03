Un Caillou à la dérive Auditorium Paul Méry, 2 avril 2022, Lormont.

Un Caillou à la dérive

Auditorium Paul Méry, le samedi 2 avril à 10:30

Un voyage en comptines, tout en douceur et en couleurs, pour découvrir le monde et partir à la rencontre de l’autre. Sur un petit caillou au milieu de l’océan, vivent des petits animaux pleins de couleurs. Ils mènent une existence paisible sous la protection du caillou, au rythme du soleil, chacun dans son coin. Un jour une tempête vient bouleverser la vie du caillou et de ses petits protégés. Le vent a soufflé toutes les couleurs et les rayons du soleil ont déteint. Le monde des petits animaux se trouve alors plongé dans le noir et blanc. Face aux intempéries de la vie, le caillou décide, grâce à l’aide des petits animaux, de partir à la recherche de la couleur perdue. +d’infos : [www.ciedusursaut.com](http://www.ciedusursaut.com) Durée 25mn. À découvrir en vidéo [https://www.youtube.com/watch?v=ZsV0Nd01B7Y](https://www.youtube.com/watch?v=ZsV0Nd01B7Y) [Programmation annuelle jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

Entrée libre sur réservation

Contes et marionnettes par la compagnie du sûr-saut, dans le cadre de la quinzaine petite enfance.

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



