Mazé-Milon Mazé-Milon Maine-et-Loire, Mazé-Milon UN CAFÉ, UN LIVRE À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon

UN CAFÉ, UN LIVRE À MAZÉ Mazé-Milon, 20 novembre 2021, Mazé-Milon. UN CAFÉ, UN LIVRE À MAZÉ 2021-11-20 – 2021-11-20 Mazé Médiathèque La Bulle

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mazé-Milon Partagez vos lectures et découvrez de nouvelles pépites proposées par vos médiathécaires, le tout en dégustant café et gourmandises. Un café, un livre à Mazé mediatheque@maze-milon.fr +33 2 41 80 61 31 http://www.mediathequelabulle.maze-milon.fr/ Partagez vos lectures et découvrez de nouvelles pépites proposées par vos médiathécaires, le tout en dégustant café et gourmandises. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mazé-Milon Autres Lieu Mazé-Milon Adresse Mazé Médiathèque La Bulle Ville Mazé-Milon lieuville 47.45735#-0.27244