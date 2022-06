Un café numérique

Le réseau information jeunesse du pas-de-calais et le centre social intercommunal proposent un café numérique sur la thématique « éducation aux médias et à l’information, prévention des risques sur internet » le mercredi 1er juin de 10h à 12h à la salle des Potiers. Objectifs : s’interroger sur son mode de consommation de l’actualité, se prévenir des risques sur internet. Dans ces ateliers seront bordés les questions de détournement et de manipulation de l’information, de l’image, de la vidéo afin de prévenir les « fake news ». Des conseils seront aussi donnés pour mieux sécuriser sa navigation sur internet. Gratuit. Inscriptions au 03 21 99 26 00 ou au 03 91 21 37 79. Voir moins

