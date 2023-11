Un café littéraire avec la Bande des Idées Académie du climat Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris
Un café littéraire avec la Bande des Idées
Académie du climat
Paris, 1 décembre 2023, Paris.
Le vendredi 01 décembre 2023

de 20h30 à 00h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Qui dit BéDé dit Débat. Avec la Bande des Idées, la BD investit un café littéraire : conversations, querelles esthétiques autour d’une table et de quelques verre. Ordinairement sise au café Lou Pascalou, dans le 20e arrondissement, la Bande des Idées rejoint le centre de Paris à l’occasion du SoBD pour s’installer dans la chaleureuse buvette de l’Académie du Climat, le vendredi 1er décembre, à compter de 20h30. Comme c’est l’usage depuis plusieurs années, 4 chroniqueurs viendront présenter et débattre de 4 albums afin de décortiquer cases et bulles dans une ambiance conviviale. Mais pour l’occasion, en syntonie avec l’esprit de l’Académie du Climat et avec les convictions du SoBD, la Bande des Idées propose une soiréethématique, très étoffée, centrée autour de la BD féministe récente, proposant une sélection d’œuvres qui illustrent les luttes et les témoignages des jeunes autrices du 9e art. Lors de cette soirée festive du vendredi 1er décembre, on débattra des livres suivants : Naphtaline , de Sole Otero . Éditions Çà et là (Prix du Public – France Télévision Angoulême 2023).

, de . Éditions Çà et là (Prix du Public – France Télévision Angoulême 2023). Hallali , de Claire Malary . Éditions l’Œuf (Grand Prix Artemisia 2019).

, de . Éditions l’Œuf (Grand Prix Artemisia 2019). La Saison des Roses de Chloé Wary . Éditions Flblb (Prix Artémisia de l’émancipation 2020).

de . Éditions Flblb (Prix Artémisia de l’émancipation 2020). Peau de Sabien Clement & Mieke Versypaux éditions Ça et là (Prix Goscinny – jeune scénariste 2023). Mais il y a mieux ! Le débat sera suivi d’un échange avec Claire Malary, suivi d’une séance de signature. Et pour l’occasion, la buvette de l’académie du climat sera transformée en salle d’exposition, affichant une sélection d’agrandissements de pages d’Hallali. Venez, commandez une bierre ou un repas végétarien, asseyez-vous et participez au débat ! Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact : https://sobd2023.com/la-bande-dessinee-feministe/ +33171108660 organisateurs@sobd.fr https://www.facebook.com/salonSoBD https://www.facebook.com/salonSoBD https://sobd2023.com/la-bande-dessinee-feministe/

