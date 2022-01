Un café, des livres et vous Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours

Un café, des livres et vous

Médiathèque Maurice Fombeure, le samedi 5 mars à 10:00

Un moment de rencontre entre lecteurs, animé par votre bibliothécaire, pour venir partager autour les livres que vous avez aimés (ou pas) ! Tout public. Sur incription. Organisé au café « le Sulky ».

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00

