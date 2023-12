Un Café des Enfants dans le 18e ! FGO-Barbara Centre FGO-Barbara Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 10h45 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le Café des Enfants est un lieu convivial et chaleureux dédié aux enfants de 0 à 18 ans et à leur entourage familial et social.

Dimanche 17 Décembre, retrouvez-nous au Centre FGO-Barbara, 1 rue Fleury pour notre dernière journée Café des Enfants de l’année !

Tout

au long de la journée retrouvez des espaces de jeux libres organisés par tranches d’âges, des animations et ateliers

culturels ou manuels allant

de l’éveil musical à la fabrication de décorations de Noël, en fin de journée un spectacle musical sur le thème de l’écologie, nous proposons également un repas à midi préparé par une association du quartier, et enfin

des moments de convivialité et des espaces d’échanges et de partage

pour toute la famille.

Vous

pouvez aussi profiter de notre buvette à prix libre pour vous

rafraîchir et goûter.

Home

Sweet Mômes c’est le Café des Enfants du

18ème arrondissement situé à la Goutte d’Or : un lieu de vie

beau, bon, chaleureux, ouvert à tous, dans l’intérêt des enfants

de 0 à 18 ans, sans aucune exclusion (âge, sexe, nationalité,

condition sociale, handicap). Les journées du Café sont pensées

autour d’espaces de jeux libres organisés par des parents, des

bénévoles et/ou des intervenants professionnels et d’autre part par

des moments de convivialité (pauses, déjeuner et goûter).

Retrouvez

la programmation et plus d’information sur le Week-End sur notre page

Facebook ou notre Site Internet !

Centre FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://homesweetmomes.paris/index.php/2023/12/12/dimanche-17-decembre-dernier-cafe-des-enfants-2023/ https://www.facebook.com/homesweetmomesparis18/ https://www.facebook.com/homesweetmomesparis18/

Home Sweet Mômes