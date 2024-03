Un café avec…Alain Lamaison Musée Jeanne d’Albret Orthez, samedi 16 mars 2024.

Dans le cadre du Week-end Musées Télérama, le musée reçoit Alain Lamaison pour un moment d’échange autour de ses ouvrages.

Certains d’entre eux racontent Diane d’Andoins la Belle Corisande et le futur Henri IV ou encore des dames de Chalosse. Il écrit le terroir et le patrimoine de son pays de Chalosse en s’appuyant sur des faits précis de l’histoire locale, depuis le XVIe siècle jusqu’à la seconde guerre mondiale, mettant en valeur les personnages locaux, réels ou fictifs.

Présentation informelle de quatre ouvrages et échanges autour d’une boisson chaude et d’un goûter. .

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

