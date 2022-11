Un cadeau pour Noël

2022-11-30 14:30:00 – 2022-11-30 EUR Deux lutins, aussi malicieux l’un que l’autre, décident de faire une surprise au Père Noël. Et si, cette année, c’était au Père Noël que l’on offrait un cadeau !

Direction la fabrique de jouet ! Ces lutins ne sont pas très doués et encore moins disciplinés, il ne pensent qu’à jouer, danser et chanter. Mais leur motivation est sans faille !

Vont-ils arriver à terminer le cadeau pour le père Noël à temps ? Retrouvez l'univers coloré de Laure Crochet-Sernieclaes, dans son deuxième spectacle sur le même thème, pour les plus petits : Les Lutins farceurs.

