UN CADEAU PARTICULIER SALLE DE L’ORIEL, 25 février 2023 00:00, VARCES ALLIERES ET RISSET.

SALLE DE L’ORIEL VARCES ALLIERES ET RISSET Isère . MAIRIE DE CHATEAURENARD PRESENTE (1-1062097&3-1055175) CE SPECTACLE. Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlées depuis plus d’un an après une violente dispute et qu’elles se retrouvent réunies suite à un triste événement, l’ambiance risque de tourner aux règlement de comptes ! Rendez-vous à Capri est avant tout une histoire d’amitié où tout le monde aura bonheur à se retrouver. Entre une politicarde au caractère bien trempé, une ancienne meneuse de revue qui surfe sur la vague de la zénitude et une jeune veuve qui découvre les « joies » de la vie en solo… ces trois amies vont nous embarquer dans un road trip des plus détonnants ! Rires et bonheur garantis !!! Une comédie de Marilyne Bal. Bénédicte Bailby, Christophe Corsand, Didier Caron

