Un Cadeau Particulier ESPACE DANIEL BALAVOINE, 1 avril 2023, BIZANOS.

Un Cadeau Particulier ESPACE DANIEL BALAVOINE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 21:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 20.8 à 25.8 euros.

Éric va fêter ses cinquante ans. Sabine, son épouse dévouée, a préparé une soirée en petit comité, car Éric n’aime pas les grands raouts. Gilles, son meilleur ami mais également son associé, sera le seul à y être convié. Sabine et Gilles lui offrent ses cadeaux. Celui de son épouse le comble de joie… mais quand il découvre celui de Gilles, tout juste s’étrangle-t-il ! De déconvenues en révélations explosives, la soirée va alors s’avérer bien moins paisible qu’espéré… L’écriture est dynamique, les répliques percutantes, la mise en scène très enlevée. Spectacles Sélection Un spectacle sans temps mort, gourmand et généreux… Froggy’s Delight Le public savoure ce texte du début à la fin, et les rires qui s’enchainent sont autant d’applaudissements mérités… un vrai moment de bonheur ! Tatouvu L’auteur a l’art de distiller rebondissements et révélations explosives jusqu’au rideau final ! Theatresto La réussite de la pièce tient à l’écriture, fine, ciselée, percutante et aux multiples rebondissements. Une comédie drôle et réjouissante ! Toutelaculture Cette pièce est parfaitement bien écrite, tout en finesse et en verve, très bien jouée. Sortiz Un Cadeau Particulier

Votre billet est ici

ESPACE DANIEL BALAVOINE BIZANOS 2 avenue de l’Europe Basses-Pyrénées

Éric va fêter ses cinquante ans. Sabine, son épouse dévouée, a préparé une soirée en petit comité, car Éric n’aime pas les grands raouts. Gilles, son meilleur ami mais également son associé, sera le seul à y être convié. Sabine et Gilles lui offrent ses cadeaux. Celui de son épouse le comble de joie… mais quand il découvre celui de Gilles, tout juste s’étrangle-t-il ! De déconvenues en révélations explosives, la soirée va alors s’avérer bien moins paisible qu’espéré…

L’écriture est dynamique, les répliques percutantes, la mise en scène très enlevée. Spectacles Sélection

Un spectacle sans temps mort, gourmand et généreux… Froggy’s Delight

Le public savoure ce texte du début à la fin, et les rires qui s’enchainent sont autant d’applaudissements mérités… un vrai moment de bonheur ! Tatouvu

L’auteur a l’art de distiller rebondissements et révélations explosives jusqu’au rideau final ! Theatresto

La réussite de la pièce tient à l’écriture, fine, ciselée, percutante et aux multiples rebondissements. Une comédie drôle et réjouissante ! Toutelaculture

Cette pièce est parfaitement bien écrite, tout en finesse et en verve, très bien jouée. Sortiz

.20.8 EUR20.8.

Votre billet est ici