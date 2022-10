Un cadeau particulier

2023-04-04 20:30:00



Eric va fêter ses cinquante ans. Sabine son épouse dévouée a préparé pour son anniversaire une soirée en petit comité, car Eric n’aime pas les grands raouts. Gilles son meilleur ami, mais également son associé, sera le seul à y être convié.



Avant de passer à table pour déguster un bon coq au vin, Sabine et Gilles lui offrent ses cadeaux. Celui de son épouse le comble de joie… mais quand il découvre celui de Gilles, tout juste il s’étrangle-t-il !



De déconvenues en révélations explosives, la soirée va alors s’avérer bien moins paisible qu’espéré….



Une comédie de Didier Caron.

Mise en scène : Didier Caron et Karina Marimon.

Une comédie de Didier Caron.

Mise en scène : Didier Caron et Karina Marimon.

Avec : Didier Caron, Bénédicte Bailby et Christophe Corsand.

