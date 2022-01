Un cadavre dans le placard Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 14 avril 2022, Toulouse.

Un cadavre dans le placard

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, le jeudi 14 avril à 19:00

En 2022, la question éthique en lien avec la conservation et la présentation des restes humains se pose de plus en plus. Pour autant, conserver des restes humains… c’est bien plus compliqué que ça en a l’air ! Cet afterwork, animé par Juliette Cazes ([Le Bizarreum](https://lebizarreum.com/)), sera dédié à la présentation de cette pratique parfois appréciée, parfois critiquée. Nous découvrirons tous ensemble des cas absurdes mais tout de même sérieux qui font réfléchir, et nous verrons comment le dialogue entre musées, morts et vivants se construit face à de nouvelles problématiques en lien avec ces restes.

Petite histoire (rocambolesque) de la conservation des restes humains en musée

