« Un Cabaret Poétique pour tous » Dammarie, 18 juin 2022, Dammarie.

« Un Cabaret Poétique pour tous » Dammarie

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18

Dammarie 28360 Dammarie

Deux artistes de la Caravane des Poètes, Jérémie Strauss (comédien) & Julie Autissier (comédienne, pianiste et chanteuse) viendront à la rencontre du public et proposeront un spectacle, composé de textes et de chansons du répertoire poétique d’hier et d’aujourd’hui. Un montage de textes, joyeux ou graves, connus ou à découvrir, accompagnés de musique, toujours

surprenants, pour découvrir ou redécouvrir le plaisir des mots et du spectacle vivant.

L’heure du Poème, manifestation eurélienne, qui propose dans le département, le samedi 18 Juin 2022, 15 spectacles, le même jour et aux mêmes heures, pour fêter la poésie – aura lieu à la bibliothèque de Dammarie, à 19h

luc.dony@orange.fr

