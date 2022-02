Un bus en route pour le théâtre Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy Catégories d’évènement: Bucey-lès-Gy

Bucey-lès-Gy Haute-Saône Bucey-lès-Gy Haute-Saône Jeudi 24 mars, un bus vous emmène à Vesoul voir un spectacle décapant, moderne et bourré d’humour, « MACHINE DE CIRQUE ». N’hésitez surtout pas à profiter du transport pour passer une super soirée. Départ de Bucey lès Gy à 19h15 (Rens au 06 08 61 59 14 ou emile@ney.fr). Départ de Fretigney à 19h30 (Rens au 03 84 78 20 28 ou mairie.fretigney@wanadoo.fr). +33 3 84 78 20 28 Jeudi 24 mars, un bus vous emmène à Vesoul voir un spectacle décapant, moderne et bourré d’humour, « MACHINE DE CIRQUE ». N’hésitez surtout pas à profiter du transport pour passer une super soirée. Départ de Bucey lès Gy à 19h15 (Rens au 06 08 61 59 14 ou emile@ney.fr). Départ de Fretigney à 19h30 (Rens au 03 84 78 20 28 ou mairie.fretigney@wanadoo.fr). Bucey-lès-Gy

