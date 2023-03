crêpe-party Un Brun Gourmand Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-04-08

Haute-Loire Saint-Romain-Lachalm . De 14h à 17h : Découvrez les secrets de fabrication des confitures artisanales et des caramels au beurre salé d’un Brun Gourmand. Visite suivie d’une dégustation de crêpes avec la confiture de votre choix.

Gratuit- Sans réservation

