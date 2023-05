L’Automnal gourmand – Tout savoir sur les confitures! Un brun gourmand – 392 Chemin de la Suchère, 7 octobre 2023, Saint-Romain-Lachalm.

Saint-Romain-Lachalm,Haute-Loire

Visite animée et gourmande de notre laboratoire suivie d’une dégustation de nos créations: caramels au beurre salé et confitures artisanales à partir de fruits de saison, en direct producteur ..

2023-10-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Un brun gourmand – 392 Chemin de la Suchère

Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Animated and greedy visit of our laboratory followed by a tasting of our creations: salted butter caramels and home-made jams from seasonal fruits, directly from the producer.

Una visita animada y gastronómica de nuestro laboratorio seguida de una degustación de nuestras creaciones: caramelos de mantequilla salada y mermeladas caseras elaboradas con frutas de temporada, directamente del productor.

Eine animierte und leckere Führung durch unser Labor mit anschließender Verkostung unserer Kreationen: Caramels au beurre salé und hausgemachte Konfitüren aus Früchten der Saison, direkt vom Erzeuger.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon