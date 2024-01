Un bruit dans la nuit Elisa Queneutte Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement, mercredi 28 février 2024.

Un bruit dans la nuit Elisa Queneutte Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 11:00:00

fin : 2024-02-28

Retrouvez « Un bruit dans la nuit » par Elisa Queneutte au Muséum d’Histoire Naturelle.Enfants

La nuit, tous les chats sont gris… Mais pas les animaux des bois ! Dans les terriers et les cavernes, on entend de drôles d’histoires, de joyeuses musiques, et l’on rencontre des créatures nocturnes, rêvées ou réelles. Tendez l’oreille ! On y parle d’une histoire d’amour entre un dragon et une pipistrelle… Des bruits et des émotions qui donnent des ailes !



Un spectacle dans le cadre de l’exposition « Nuit » du Muséum d’histoire naturelle.



Elisa Queneutte

A partir de 6 ans

Avec L’Éolienne MCE Production

.

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Un bruit dans la nuit Elisa Queneutte Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-23 par Ville de Marseille