Un brin de cirque : atelier Fumel, 19 mars 2022, Fumel.

Un brin de cirque : atelier Fumel

2022-03-19 – 2022-03-19

Fumel Lot-et-Garonne

Découvrez l’atelier « un brin de cirque » par l’association Convergence.

L’atelier parent-enfant permet de renforcer la complicité et le lien de confiance entre le parent et l’enfant, en travaillant autour de la jonglerie et des portés acrobatiques.

Retrouver le plaisir de la découverte de sensations nouvelles et inconnues !

Inscription obligatoire.

+33 5 53 49 25 10

convergence

Fumel

