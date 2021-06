Un brin de Causette Clécy, 26 juin 2021-26 juin 2021, Clécy.

Un brin de Causette 2021-06-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-27 19:30:00 19:30:00

Clécy Calvados Clécy

Weekend d’animation autour du livre. Au programme:

– Balade- lecture dans les cours et jardins de Clécy

– Lancement du livre « Secrets d’armoires » en musique et chansons avec les Indécibels (Samedis) et les Falala (Dimanche)

– Courts métrages et histoires courtes Françoois Eisenbarth

+33 6 10 79 66 32

