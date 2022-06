Un bourdon breton vers Compostelle Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Après 2 années mouvementées pour tous, l'association bretonne des amis de Saint-Jacques de Compostelle organise une animation en particulier pour ses adhérents : « un bourdon breton vers Compostelle ». Il s'agit d'emmener à pied un bourdon-symbole sculpté, sous forme de relais depuis la Bretagne, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Ce bourdon suivra les itinéraires des étapes balisées en Bretagne. Tous ces bourdons-témoins se rejoindront à Blain (44), ville de convergence de tous les chemins, le dimanche 24 juillet. Dès le 25 juillet, le bourdon-symbole, parti de la pointe Saint-Mathieu, repartira vers Clisson, puis continuera sa route en France et en Espagne, pour arriver à Saint-Jacques de Compostelle le 3 octobre..

