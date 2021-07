Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier UN BOUDDHA DANS LE TIROIR Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas les spectacle « UN BOUDDHA DANS LE TIROIR » au Théâtre le Point Comédie du 04 au 11 juillet 2021

►DEUX POTES MARIÉS SONT PARTIS FAIRE UN TEASER EN INDE POUR OBTENIR LA VALIDATION D'UN LONG MÉTRAGE.

Deux potes mariés sont partis faire un teaser en Inde pour obtenir la validation d'un long métrage. Ils sont revenus dans leurs petits nids douillets aux cotés de leurs épouses, mais une jeune femme de leur équipe revient frapper chez eux pour se faire héberger. Problème, elle est enceinte jusqu'aux yeux. Si ce n'est pas Kali, la terrible déesse noire, deux autres possibilités : Rodolphe l'époux de Mélissa la vraie blonde ou Mika celui de sa très jalouse femme Juliette !

contact@lepointcomedie.fr +33 6 04 14 76 08 https://www.lepointcomedie.fr/

Montpellier Hérault
12 12 EUR

