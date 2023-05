Un Bon Petit Soldat Théâtre Les Déchargeurs, 28 mai 2023, Paris.

Du dimanche 28 mai 2023 au mardi 20 juin 2023 :

lundi, mardi, dimanche

de 19h00 à 20h20

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant

Tarifs

24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans

Pour les tarifs réduits, merci de présenter des justificatifs de moins de trois mois.

Karim nous invite à descendre dans le métro avec lui : nous l’accompagnons dans son voyage et il partage ses pensées avec nous – il porte une ceinture explosive…

Un Bon Petit Soldat nous fait entrer dans la tête de Karim, un jeune français d’origine maghrébine qui nous emmène avec lui un 24 décembre dans le métro parisien, où il doit faire un attentat suicide. Il n’a pas trouvé sa place dans la société française. Entraîné par son frère, il a embrassé le djihadisme. Mais il n’y a pas vraiment trouvé sa place non plus. Karim se pose des questions. Et la pièce nous pousse, nous spectateurs, à nous en poser aussi.

A partir de 13 ans

Texte, mise en scène Mitch Hooper – le texte est édité aux Editions Lansman

Lumières Lucien Abline

Costumes Philippe Varache

Son et musique Sébastien Gorski



Jeu Samuel Yagoubi

Le dimanche 11 juin, atelier animé par Aleph Ecriture de 14h30 à 17h, suivi d’une rencontre avec la compagnie à 17h et du spectacle à 19h.

Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris

Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/un-bon-petit-soldat/ billetterie@lesdechargeurs.fr https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/un-bon-petit-soldat/

Théo Baribaud