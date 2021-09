UN BON PETIT SOLDAT Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 4 novembre 2021, Paris.

Un Bon Petit Soldat nous fait entrer dans la tête de Karim, un jeune français d’origine maghrébine qui nous emmène avec lui un 24 décembre dans le métro parisien, où il doit faire un attentat suicide. Karim se pose des questions. Et la pièce nous pousse à nous poser des questions aussi. Le théâtre politique n’est pas forcément un théâtre à messages. Un théâtre qui cherche la vérité risque de soulever plus de questions qu’il ne propose de solutions. Ce n’est pas une faiblesse, c’est une force. Il doit ouvrir les yeux des spectateurs et stimuler leur pensée. Il doit aussi tenir compte de l’émotion humaine, sans que la pensée s’y noie, et faire en sorte que l’empathie puisse contribuer à la réflexion. Le théâtre nous aide à nous mettre à la place de l’autre. Il nous permet de vivre un drame à la fois de l’intérieur, en nous identifiant aux personnages, et de l’extérieur, en spectateur avec un regard critique. C’est justement là sa vraie grandeur. C’est là qu’il joue un rôle essentiel dans la démocratie. Au moment où la classe politique semble oublier ce rôle, et où notre société toute entière semble vouloir ranger le spectacle vivant dans l’industrie du divertissement, il serait bien de s’en souvenir. Auteur et Mise en scène : **Mitch Hooper** Avec : **Samuel Yagoubi** et **Théo Askolovitch** (comédiens en alternance) Son et Musique : **Sébastien Gorski** Lumière : **Lucien Abline** Costume : **Philippe Varache** Durée estimée : **1h20** **Représentations :** Du 04 au 14 novembre 2021 Du jeudi au samedi à 19h Samedi et dimanche à 14h30 **À partir de 13 ans**

