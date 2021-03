Un bon Français d’apres La délation sous l’Occupation college Jean Jaurès Ramonville Saint Agnes, 11 mai 2021-11 mai 2021, Ramonville-Saint-Agne.

college Jean Jaurès Ramonville Saint Agnes, le mardi 11 mai à 10:30

Durant l’Occupation, « un bon français » avait la plume facile. D’authentiques lettres – entre trois et quatre millions – anonymes ou signées témoignent de l’époque où juifs, communistes, homosexuels, francs-maçons, voisins, époux « l’autre » étaient la cible des délateurs et collaborateurs du régime nazi : Une lettre ouverte publiée dans la presse ordonne à Charles Trenet de prouver qu’il n’est pas juif. Une autre, anonyme, est signée « Une vrai française qui se lasse de la juiverie qui ronge notre pays »… Adaptée de la délation sous l’Occupation d’après l’ouvrage d’André Halimi, la lecture-spectacle Un bon français dresse le portrait des délateurs sous l’Occupation, via des lettres archivées par le pouvoir de Vichy. Des missives aux propos aussi irrationnels que violents, qui tracent les contours de personnages et de comportements aussi misérables que stupéfiants de bêtise crasse. « Gardons bien en mémoire la folie délatrice des années 1940-1945 et ses ravages. Tous ces noms, ces lettres n’ont pas pour but de ranimer des feux mal éteints, mais de tenir notre vigilance en éveil face à tout germe d’incivilité, d’exclusion, de haine, de totalitarisme. » André Halimi, auteur de La délation sous l’Occupation Ce spectacle est présenté dans les établissements scolaires (classes de 3ème) en lien avec le programme d’histoire sur la Seconde Guerre Mondiale. Il est aussi disponible dans le cadre d’une programmation en salle de spectacle.

college Jean Jaurès Ramonville Saint Agnes 1 avenue de Karben Ramonville-Saint-Agne



2021-05-11T10:30:00 2021-05-11T12:30:00