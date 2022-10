Un bon début • Avant-première & rencontre Cinéma Le Louxor, 10 octobre 2022, Paris.

Le lundi 10 octobre 2022

de 19h45 à 22h30

. payant Plein : 10 € Réduit : 8 € -26 ans : 5,50 € Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptées. CinéChèque et CCU acceptés.

Séance suivie d’une rencontre avec Agnès Molia et Xabi Molia.

UN BON DÉBUT

De Xabi Molia, Agnès Molia

FRANCE I 2022 I 1H39 I DOCUMENTAIRE

Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture presque totale avec la vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en France du nom de « Starter » leur ouvre ses portes.

« C’est un dispositif public et expérimental, unique en France, qu’Antoine a mis en place il y a dix ans. Le temps d’une année scolaire, une classe de troisième accueille quinze filles et garçons dont plus personne ne sait quoi faire. Des élèves parfois virés de tous les collèges de l’agglomération. Des « irrécupérables » – c’est en tout cas comme ça qu’ils sont perçus » Agnès Molia – Dossier de Presse

Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris

Contact : 0144639696 reservation@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F551770

